Att bedriva ungdomsarbete i ett politiskt parti är ett Sisyfosarbete. Sisyfos var som bekant mannen, som enligt den grekiska mytologin var fast i dödsriket, men skulle bli fri om han klarade att rulla upp en sten för en kulle. Varje gång som stenen var nästan uppe, snubblade Sisyfos och fick börja om igen. Ungdomar byter åsikt, flyttar för att studera – och blir… inte ungdomar.

På årsmötet, som ägde rum på Järnvägshotellet i Skillingaryd under måndagen, kunde hela 41 nya, unga, kommuninvånare räknas in som medlemmar. Företrädare för det arbete som till stor del bedrevs inför och under valrörelsen har Carl Fredrik Lindström, Hugo Rofors, Alex Johansson, Wilma Fritz och Hannes Gabrielsson varit. Från äldre partikamrater uttrycktes en önskan att ungdomarna fortsätter inom politiken.

En annan höjdpunkt under mötet var den presentation av Vaggeryds Energi, som hölls av dess vd, Rikard Larsson.

Allan Ragnarsson ledde årsmötet med Linneá Graab som sekreterare. Han blev bland annat omvald som föreningsordförande och även de övriga i styrelsen omvaldes.