Bosna IF utan seger för sjunde matchen i rad Fotboll Bredaryd Lanna tog emot Bosna IF hemma på Rocknevallen, och matchen slutade 7-0 (4-0). Det betydde sjunde matchen i rad utan seger för Bosna IF i division 4 Småland västra. Abdou Darboe gjorde tre mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Bujar Ferizi 2, Philip Palm och Ljautrin Alishani. Bredaryd Lanna stannar därmed på andra plats, och Bosna IF på tolfte plats, i tabellen.