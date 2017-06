VN rapporterade under torsdagen om besparingsdebatten under kommunfullmäktige, men när det väl kom till budgetförslagen blev det tystare. Bengt-Göran Fransson (C) sa efter Markus Kauppinens (S) presentation av oppositionens skuggbudget att han skulle vilja att kommunstyrelsen tittade närmare på den.

– Vi har inte sett den förrän nu, så jag yrkar att vi återremitterar till kommunstyrelsen så att vi får titta på deras budget. Det kan finnas några idéer där som kan vara vettiga, sa Bengt-Göran Fransson.

Beslut i augusti

– Det är stort att erkänna ett misstag, Fransson. Hade ni inte erkänt er budget som ett misstag nu så hade borgerligheten velat klubba igenom sin budget här ikväll, sa Markus Kauppinen.

– Vi kan titta på den för att se vad som är dåligt med er budget om inte annat, kontrade Bengt Fransson.

Efter röstning blev det klart att beslut om vilken budget som ska gå igenom tas först nästa kommunfullmäktige i augusti. Då får Gnosjöborna se om det blir borgerlighetens budget med samma budgetramar som innevarande år, eller oppositionens med nya ramar, som innebär mer pengar till både socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen.

