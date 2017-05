— Vi såg en tendens till en ökad vattenförbrukning redan i fredags. Därefter har jag varit ute och kollat läget flera gånger, berättar Uno Jonsson som är kommunens driftledare för vatten- och avloppssystemen.

Normalt ligger dygnsförbrukningen i Bondstorp på cirka 40 kubikmeter. Under fredagen var den uppe i 75. Till saken hör att VA-verket inte har fått in några signaler om förbrukningen i Bondstorp under helgen. Alltså sådana som kommer automatiskt via telenätet.

— Operatören är kontaktad, men det brukar ta några dagar innan de kan skicka någon reparatör, berättar tillträdande driftledaren Thomas Jakobsson.

Hans gissning, efter att ha kollat läget under måndagen, är att fredagens ökade flöde har en koppling till den plötsliga värmen.

— Om många vattnar sina gräsmattor och fyller sina pooler samtidigt räcker inte kapaciteten hos vattenverket i Bondstorp. Tillgången begränsas av inflödet från vår vattentäkt, berättar han.

Han berättar också att man från kommunens sida överväger att strypa flödet på det utgående vattnet. Det gör att det tar längre tid för den som vill fylla sin pool, men att alla garanteras vatten.

På sikt planeras en fördubbling av vattenverkets kapacitet. Detta behövs inte bara för att klara ledningstrycket, utan även för att kunna försörja nya områden med vatten. Under 2015 kopplades nya fastigheter in, och fler kan det bli om samhällets camping kopplas in.