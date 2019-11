Det var i början på oktober som Konkurrensverket, tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, startade en utredning mot Gislaveds kommun.

Myndigheten hade då fått in tips om att kommunen under två år köpt in konsulttjänster för 4,2 miljoner kronor inom ekonomi utan annonsering.

När Konkurrensverket började sin granskning försvarade sig Gislaveds kommun med att säga att man behövde ta in ekonomer på kort tid på grund av vakanser, och att det på grund av tidsaspekten inte kunde lösas på något annat sätt.

– Ärendet pågår fortfarande, och vi håller på att utreda, sa Emelie Edlund, vid enheten för otillåtna direktupphandlingar på Konkurrensverket, till tidningen då.

Utredningen läggs ner

Nu står det klart att utredningen läggs ner. Detta efter att myndigheten accepterat kommunens förklaring om att det handlade om en akut situation, enligt SR.

Innan Konkurrensverkets besked riskerade Gislaveds kommun en så kallad upphandlingsskadeavgift. Då hade kommunen kunnat få böta upp till tio miljoner kronor.

Fotnot: Tidningen söker kommunchef Erik Zaar och biträdande kommunchef Maria Martini.