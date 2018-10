Träffen hålls i sessionssalen i Skillingehus där kommunfullmäktige brukar sammanträda. Där förväntas en förhandlingsgrupp ge besked om hur styret av kommunen blir under den kommande mandatperioden.

Av förhandsspekulationerna och valresultatet framgår att det finns förutsättningar för att Vaggeryds kommun även fortsättningsvis kommer att styras av den så kallade 5-klövern. Kommunalrådet Gert Jonsson har också sagt sig villig att fortsätta i sin roll.

Skillnaden under kommande mandatperiod, jämfört med den hittillsvarande, blir att 5-klövern inte bara är det största blocket, utan även kommer att få egen majoritet, 21-20, i fullmäktige. Alltså under förutsättning att de fem partierna, M, C, KD, L och MP, vill fortsätta tillsammans - vilket lär stå klart efter presskonferensen.

Redan vid fullmäktigemötet den 29 oktober kommer ledamöterna att vara utbytta för att spegla valresultatet. Då står det klart om alla som har blivit valda, har accepterat sina platser. De kommunala nämnderna, där det går att förhandla om representation och förtroendeposter inom blocken, börjar sitt arbete först efter årsskiftet.