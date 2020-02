Precis som i första deltävlingen i Linköping äntrade två tidigare Melodifestivalvinnare scen när andra deltävlingen avgjordes i Göteborg. För en av dem blev resultatet en finalplats – medan den andra åkte ut direkt.

Anna Bergendahl gick hem hos publiken med sin låt ”Kingdom come”. Bergendahl var med i förra årets tävling med ”Ashes to ashes”, och hon har även vunnit hela tävlingen med ”This is my life” 2010. Nu får hon en ny chans, som direktplacerad i den stora finalen.

– Jag är så jäkla tacksam för alla röster, säger Anna Bergendahl till SVT efter sändningen.

– Det kommer att ta flera dagar att fatta det här, sa hon.

Dotter, som egentligen heter Johanna Jansson, stod för det andra bidraget som gick direkt till final. Hon debuterade i Mello 2018 med ”Cry”, men hade tidigare varit med och skrivit låten ”A Million Years” som framfördes av Mariette 2017.

– Jag var stensäker på att jag skulle komma max femma, sa Dotter till SVT.

Två debutanter

Bland övriga sju bidrag var det bara två debutanter i sammanhanget; Klara Hammarström och Paul Ray.

Paul Rey som framträdde med låten ”Talking in my sleep” gick till andra chansen. Han har tidigare samarbetat med bland andra Snoop Dogg.

Det andra bidraget till andra chansen blev Mendez och Alvaro Estrella. Båda artisterna har tidigare medverkat i Melodifestivalen, men med låten ”Vamos amigos” var det första gången de framträdde tillsammans. Mendez tävlade första gången 2002 med ”Adrenaline”. Alvaro deltog med ”Bedroom” 2014, men han har också både körat och dansat till andra bidrag tidigare – även i Eurovision Song Contest, uppger 'Melodifestivalen: Expertbloggen' på SVT.se.

Klara Hammarström, som var först ut i startfältet med låten ”Nobody”, kom femma i deltävlingen. Klara Hammarström är sedan tidigare känd från realityserien ”Familjen Hammarström” på SVT.

Johansen tog över Flinks låt

I deltävlingen skulle också Thorsten Flink ha kört låten ”Miraklernas tid”, skriven av Thomas G:son – men förra veckan kom beskedet att Flink diskats från tävlingen. Så direkt in i hetluften kastades Melodifestivalveteranen, och vinnaren från 1995, Jan Johansen. Men Jan Johansen gick inte vidare till andra röstningsomgången i deltävlingen i Göteborg.

Inte heller tävlingens enda andra låt med svensk text – Linda Bengtzing med ”Alla mina sorger” – fick tillräckligt med röster för att ta sig till andra omgången. Bengtzing har tidigare tävlat i Melodifestivalen sju gånger.