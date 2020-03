Begravningsgudstjänst har hållits för Olof Larsson i Uppståndelsekapellet, Värnamo. Officiant var prästen Pär AJ Persson. Tjänstgörande organist var Anette Svensson och Hon spelade som inledningsmusik Amazing grace och som avslutningsmusik Våren av E. Grieg. Akten inramades med musik på Cd av ACDC med sångerna T.N.T och Back in black. Gemensamt sjöngs psalmerna Guds kärlek är som stranden, Var inte rädd och Blott en dag ett ögonblick i sänder. Kistan bars av bröder i Frimuralogen. Vid familjegraven nedlades en vacker blomstergärd och Ett stilla farväl togs av systern Kaisa, syskonbarnet David med Maja, släkt, vänner, kollegor, Åklagarkammaren i Jönköping, poliser, jaktkamrater, Ordensbröder i Veritas och Royal order of Scotland. Förutom blommorna vid kistan hedrades Olof Larssons minne med gåvor till Veritas hjälpverksamhet. Minnesstund följde på Best Western där minnesord lämnade av Kjell-Åke Lundin, Lars-Göran Klemming, Anders Brokelind, Styrbjörn Enkel, Anette, Maria och Monica Feltborn. Samvaron avslutades av Pär Persson.