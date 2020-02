Begravningsgudstjänsten ägde rum i Villstad kyrka fredag 7 februari för Bertil Johansson, Holmåsen Smålandsstenar som avled den 15 januari i en ålder av 71 år. Tjänstgörande officiant var Gunnar Löfgren som förrättade akten och talade från Johannes evangeliet 10:27 ”Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig”. Tjänstgörande organist var Oscar Knutsson. Solist och pianist var Maria Nordström.

Vid den blomstersmyckade kistan tog makan Birgitta och dotter Margareta med familj, släkt och många vänner ett stilla farväl. Kyrkokören sjöng sist under avskedet You raise med up. Närmast anhöriga följde med ut till graven för att ta ett sista avsked medans gästerna samlades till minnesstund i församlingshemmet