Alf Lindetorp, Värnamo

Begravningsgudstjänst har hållits i Uppståndelsekapellet för Alf Lindetorp, Värnamo. Officiant var Göran Gustafsson och på orgel medverkade Rebecka Svanberg som spelade som inledning "Fields of gold" (E. Cassidy) och avslutning "I just called to say" (S. Wonder) samt psalmerna "Det är svårt att mista en vän" och "Jag har en ängel som följer mig". Rebecka Svanberg medverkade också med solosångerna "Var är du min vän" (A. Mattsson) och "Kärleken finns kvar" (D. Lindgren/J. Glenmark-Breman/O. Olson). Vid kistan som var dekorerad med ett rött hjärta och Alfs dator tog makan Christina, barnen Magnus och Maria med familjer, syskon, övrig släkt och vänner ett sista farväl. Efter akten inbjöds till minnesstund i Apladalens kaffestuga där tal hölls av syskonen Bodil Svensson och Anders Lindetorp. Elisabeth Lindetorp framförde ett tal från brodern Enar. Samlingen avslutades av Göran Gustafsson. Minnet av Alf Lindetorp hedrades med blommor vid kistan och minnesgåvor till Cancerfonden. Gravsättning kommer senare att ske på Värnamo norra kyrkogård.