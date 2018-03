I maj 2014 invigdes Vandalorums då största utställning ”Barnets århundrade” som speglade hur konst, arkitektur och design har förbättrat barnens situation i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Namnet på utställningen lånade man från en bok av Ellen Keys, men man lyfte även fram Keys tankar kring barns kreativitet, lärande och rättigheter.

Efter att utställningen vandrat runt sedan dess. Den har under åren som gått visats på Designmuseum i Köpenhamn, Designmuseet i Helsingfors, Nordens Hus i Rekjavik och på de nordiska ambassadernas gemensamma kulturhus i Berlin. Nu har turen kommit till London där utställningen invigs under skärtorsdagen på V&A Museum of Childhood, vilket är Storbritanniens nationella barndomsmuseum och som i sin tur är en del av Victoria & Alberg Museum som är världens ledande designmuseum.

Utställningen består av cirka 200 objekt skapade av ett 80-tal formgivarem arkitekter och konstnärer.