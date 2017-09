En miss i beställningen är orsaken och konsekvensen kan bli att viktiga vaccinationer försenas nästa sommar.

– Det är ett bekymmersamt läge. Jag och överläkare för barnhälsovården har skrivit till regionledningen för att påtala allvaret i den här situationen. De behöver trycka på för en lösning, säger länets smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Flera regioner har gått samman i gemensamma inköp och Region Skåne har åtagit sig att sköta upphandlingen. Nya doser behövs från nästa sommar, men en miss i avtalet har gjort att vaccinet inte levereras förrän i januari 2019.

Oskyddade barn

Att stå utan vaccinet under sex månader innebär till exempel att nyfödda barn i länet inte kan få sitt vaccin enligt vaccinationsprogrammet. De blir då oskyddade under en tid och barn som föds under sommaren kan få sitt vaccin vid ett års ålder i stället för när de är sex månader.

– Om vi kommer i det läget måste vi gå ut med information till föräldrar. Det blir också förseningar för skolbarnens vaccinationer och det blir en stor administrativ process med att boka om tider.

Hoppas på lösning

Någon plan B har regionen inte tänkt ut ännu, utan förhoppningen ställs till att situationen ska lösas.

– Vi börjar bli oroliga för hur det ska lösas men vi vet också att det pågår ett intensivt arbete för det. Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting har engagerat sig och arbetar med Region Skåne för en lösning.

Vaccinproduktion tar enligt Malin Bengnér flera år och läkemedelsbolagen måste ha beställningar i god tid för att kunna planera sin tillverkning.

