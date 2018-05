– Jag visste precis vad jag skulle göra, säger konstnären Fredrik Wretman om ögonblicket då han fick frågan om att bidra till projektet Bänkarnas stad.

Det blev ett tredimensionellt peace-märke, som till formen är både trappa och bänk. Från en liten modell i aluminium gjöt italienska specialister en åtta ton tung bänk i svensk terazzo, en slags betong som är både vacker och slitstark.

Nu är bänken på plats vid Åkroken, en lummig plats vid gångstråket längs Lagan söder om Värnamo.

Vid den högtidliga invigningen var konstnären på plats och berättade om sin bänk, eller är det en skulptur? För att se formen av ett peace-tecken behöver man betrakta den från ovan.

– När Google Earth plåtar den här platsen nästa gång, så kommer det att synas ett peace-tecken i nord-sydlig riktning, förklarar Fredrik Wretman.

Med på invigning var även Nivika Fastigheters grundare Nicklas och Viktoria Bergman, som donerat bänken till projektet Bänkarnas stad.

– Jag tycker det är trevligt att vi kan få ge tillbaka något till Värnamo kommun och dess invånare, säger Niclas Bergman.

Vid invigningen läste Thomas Lundh sin dikt Ode till Osuddenrundan ackompanjerad av Fredrik Wretmans acid-technoband Your planet is next.

Förra året installerades bänken Polygon, den första av tio i projektet, längs Lagan. Tanken är att en ny bänk ska invigas varje år i maj.

Foto: Thomas Lundh



Foto: Thomas Lundh