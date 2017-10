Att Alice Bah Kuhnke på nytt blir programledare betyder inte att hon lämnar politiken eller uppdraget som minister. Hon ska enbart göra ett gästspel som vikarierande programledare i talkshowen "Breaking News" i Kanal 5.

— Hon fick frågan och tyckte det kändes kul, säger Alice Bah Kuhnkes pressekreterare Kristoffer Talltorp till Aftonbladet.

"Breaking News" leds av tv-profilerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson och sänds på Kanal 5 klockan 22 från måndag till torsdag.

Den senaste veckan har Filip Hammar fått förhinder att medverka i programmet och Fredrik Wikingsson har då löst problemet genom att kalla in ett antal olika vikarier för att hjälpa honom att leda programmet. Under veckan som gått har Alex Schulman, Erik Johansson, Carina Berg och Felix Herngren hoppat in som programledare. Även nästa vecka ska vikarier hjälpa till med sändningen och först ut är alltså kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Många höjde på ögonbrynen när Alice Bah Kuhnke, som är uppväxt i Horda, hösten 2014 presenterades som minister i Stefan Löfvens nytillträdda regering.

Innan hon blev politiskt aktiv hade Alice Bah Kuhnke arbetat som tv-journalist. Som 21-åring slog hon igenom i SVT-programmet "Disneyklubben" 1992. Mellan 1993 och 1997 arbetade hon i flera olika roller på det populära SVT-programmet "Söndagsöppet". Därefter arbetade hon på TV4 där hon 1998-1999 ledde talkshowen "Alice Bah". Inför valet 2002 arbetade hon med partiledarutfrågningarna i TV4.

Nu, cirka 15 år senare, blir det alltså en comeback som programledare i tv.