Mellan augusti 2017 och april 2018 bjöd den 30-årige mannen ut ett antal mobiltelefoner till försäljning. Man vet i dag att åtminstone nio personer nappade på hans annonser, betalade in summor mellan 350 kronor och 4 000, men fick aldrig varorna levererad. En målsägande hade nappat på att köpa fiskeutrustning för 1 400 kronor, men den hade han heller inte sett röken av. Mest betalade en kvinna för en Samsung S9 plus. 4 000 kronor hade hon betalat in på mannens konto, utan att få något i gengäld.

På det här sättet fick mannen in drygt 10 000 kronor på sitt konto utan att ha för avsikt att skicka varan. Mannen har erkänt brott.