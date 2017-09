I Värnamo kommuns HVB-hem bor i dag cirka 15 ungdomar som kom till Värnamo under andra halvan av 2015 och som ännu inte har fått sin asylansökan prövad. Ungdomarna kommer att fylla 18 år under hösten.

Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och staten har skyldighet att erbjuda plats i ett av Migrationsverkets boenden. Nyligen aviserade dock regeringen att man vill satsa 195 miljoner kronor på tillfälliga kommunbidrag för att de kommuner som vill behålla sina asylsökande även efter att de har fyllt 18 kan göra det. För Värnamos del handlar det om 700 515 kronor.

Beslut i en månad

Maria Johansson (C), ordförande i medborgarnämnden, vill att kommunen låter de här ungdomarna få stanna ett tag till. Den 9 augusti tog hon ett så kallat ordförandebeslut som innebar att asylsökande ensamkommande som anvisades till Värnamo kommun under andra halvan av 2015 och som fyller 18 under resten av 2017 ska ges möjlighet att få bo kvar i något av kommunens HVB-hem. Detta förutsatt att man har en fungerande skolgång.

– Det är omänskligt att flytta runt dem. De har väntat två år på ett beslut och de går i skola och har skaffat kompisar, säger Maria Johansson.

Enligt henne ligger det också i kommunens intresse att ungdomarna stannar kvar ett tag till.

– Vi vill inte tappa dem. Vi har gjort en investering i dem och vi hoppas att de ska bli nya skattebetalare i kommunen. Vi ser dem som en del av vår tillväxt, säger hon.

Majoritet för

Ordförandebeslutet gällde dock bara fram till onsdagens sammanträde. Då hade nämnden möjlighet att klubba ett liknande beslut som skulle gälla fram till årsskiftet.

Enligt både Maria Johansson (C) och förste vice ordförande Monica Johnsson (KD) finns det en majoritet i nämnden för att säga ja. Något slutgiltigt beslut blev det dock inte. I stället bokade man in ett extra nämndsmöte nästa onsdag.

Monica Johnsson uppger att det var tveksamhet från förvaltningens sida som drev fram beslutet.

– De kom med andra synpunkter och därför bestämde vi oss för att ta det här i partigrupperna en gång till.

Enligt Monica Johnsson var en frågeställning vad som kommer att gälla efter årsskiftet. Kopplat till det finns det också en ekonomisk aspekt.

– Vi räknar ju med att göra ett överskott i år men det följer ju inte med oss nästa år utan går in i den stora kommunkassan, säger Monica Johnsson.

Det beräknade överskottet ligger runt fem miljoner kronor.