Den 9 augusti tog Maria Johansson (C), ordförande i medborgarnämnden, ett ordförandebeslut som innebar att asylsökande ensamkommande som anvisades till Värnamo kommun under andra halvan av 2015 och som fyller 18 år under resten av 2017 skulle ges möjlighet att få bo kvar i något av kommunens HVB-hem, stödboende eller familjhem i väntan på besked från Migrationsverket. Beslutet gällde fram till nämndens sammanträde förra onsdagen.

Villkor för asylsökande För att erbjudas boende efter 18-årsdagen måste den asylsökande söka dagersättning från.. Villkor för asylsökande För att erbjudas boende efter 18-årsdagen måste den asylsökande söka dagersättning från Migrationsverket då ingen extra ekonomisk ersättning kommer att betalas ut via kommunen. Ett annat villkor är att personen har en fungerande skolgång med mindre än 10 procent olovlig frånvaro per månad. Källa: Medborgarnämnden

Den 13 september togs dock inget slutgiltigt beslut. Orsaken var att medborgarförvaltningen i en utredning tog starkt avstånd från en förlängning av Maria Johanssons ordförandebeslut.

"I strid mot lagen"

Medborgarförvaltningen hänvisade till lagen om mottagande av asylsökande och hävdade att det är Migrationsverket som ansvarar för asylsökande som är över 18 år eftersom man då räknas som vuxen. Det skulle med andra ord strida mot lagen om Värnamo kommun gick in och finansierade en del av statliga Migrationsverkets ansvarsområde. Kostnaden för Värnamo kommun skulle enligt medborgarförvaltningen bli minst tre miljoner kronor.

Förvaltningen menade också att ett generellt beslut om att få stanna skulle strida mot lagens krav på individuella bedömningar om rätten till bistånd i form av kommunalt boende.

Dessutom varnade förvaltningen i sin utredning för att ett beslut i enlighet med Maria Johanssons ordförandebeslut skulle kräva nyanställning av personal och därmed också ökade konsultkostnader – pengar som man enligt förvaltningen inte har.

"Ingen motsättning"

Onsdagskvällens beslut innehåller flera att-satser. Den första är identisk med det förslag till beslut som förvaltningen gav i sin utredning. Enligt att-satsen ska medborgarförvaltningen precis som innan göra individuella bedömningar och fatta beslut i varje enskilt ärende rörande fortsatt bistånd i form av placering i boende för asylsökande ensamkommande som har fyllt 18 år.

Att-sats nummer två säger dock att ensamkommande asylsökande ungdomar efter 18-årsdagen ska erbjudas möjlighet att bo kvar i Värnamo kommuns HVB-hem, stödboende eller familjehem i avvaktan på beslut. Detta under vissa förutsättningar (se faktaruta).

Enligt Maria Johansson finns det ingen motsättning mellan de två att-satserna.

– Vi tycker att alla ska få erbjudandet – det handlar inte om så många och de har efter två år inte ens fått ett första besked – men självklart vill vi också att det görs individuella bedömningar. De kan ju handla om vård och behandling på ett annat sätt än vad vi kan ge. Då får man flytta till ett HVB-hem någonstans i landet som kan erbjuda det men inte till Migrationsverkets boende för vuxna.

Enligt Maria Johansson innehöll förvaltningens utredning dessutom en felaktighet vad gäller lagstiftningen.

– I vissa fall kan man ge bistånd till vuxna asylsökande och flera kommuner har också tagit ett sådant här beslut. Det är ju klart att vi inte vill ta beslut som strider mot lagen.

"Tokigt"

Sverigedemokraternas Hans-Olof Carlsson kallar beslutet tokigt.

– Det slängdes fram en massa tilläggsyrkanden på mötet som omintetgör det som förvaltningen sa. I stället för att förvaltningen får bestämma så måste man nu erbjuda boende, det blir som ett generellt beslut för asylsökande, säger han och fortsätter:

– Förvaltningens utredning var saklig och bra. Kommunen ska inte hålla på med detta, vi måste hålla rågången mellan vad som är Migrationsverkets ansvar och kommunens ansvar.

Hans-Olof Carlsson lyfter också fram att medborgarförvaltningen försöker att placera asylsökande i Migrationsverkets boenden i Skillingaryd, Gislaved eller Smålandsstenar. Detta för att de ska slippa skolbyte och kunna hålla kvar sina sociala kontakter.

– Då är det ju inte så stora problem att ta sig hit. Jag tycker att det här är ganska överdrivet alltihop.

Avslag innebär flytt

Nämndens beslut innebär också att den som har fyllt 18 år redan vid det första avslaget på asylansökan åter blir Migrationsverkets ansvar. Personen ska då flytta till ett av verkets boenden.

Medborgarnämndens beslut gäller till årsskiftet.

Fotnot: Värnamo Nyheter har sökt Carina Källman, Moderaternas ledamot i medborgarnämnden.