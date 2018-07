Ett åskväder från Polen drar sig in över Småland under onsdagsförmiddagen. Enligt SMHI kan temperaturerna bli något lägre i samband med skurarna men annars är det fortsatt högsommarvärme som råder.

– Temperaturerna ligger mellan 25 och 29 grader under veckan och helgen. Det kommer att bli varmare från och med imorgon. Det blir fortsatt torrt och varmt väder, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

Åskvädret som är på väg in från Polen kommer att drabba Småland under onsdagen och eventuellt även under onsdagsnatten. Lisa Frost berättar att det är svårt att se hur mycket åska och regnskurar som kommer.

– Det är svårt att säga men jag tror att det blir mer lokalt. Det är inte bra med åska just nu, det är lätt att det antänder. Det här är det värsta tänkbara scenariot när det är risk för bränder i skog och mark, säger hon och fortsätter:

– För att minska torkan behöver vi ett ihållande regnväder. Nu handlar det om skurar och det kan bli mycket lokalt men det gör inte så mycket på torkan. Bakom detta blir det torrt och varmt igen.

Rekordvärme

Lisa Frost berättar att det är väldigt höga temperaturer i hela landet just nu och under onsdagen väntas det bli 32 grader i Umeå och 30 grader i Kiruna, vilket är ovanligt varmt så långt norrut.

– Det är rekordvärme där uppe. Igår hade många stationer i norr sin högsta temperatur sedan vi började med mätningarna och några sedan 1945, säger hon.

Annons

SMHI har utfärdat flera klass 1-varningar om höga temperaturer runt om i landet för att folk ska hålla sig i skuggan och dricka mycket vatten. Vad gäller Småland har SMHI gått ut med meddelande om höga temperaturer, vilket inte riktigt är samma sak som en varning, berättar Lisa Frost.

– Vi meddelar riskgrupperna. Vi vänder oss till de som är sjuka, gamla och gravida. Då handlar det om över 26 grader. När vi går ut med klass 1-varningar handlar det om över 30 grader i minst tre dagar i sträck. Klass 2-varningar gäller över 30 grader i fem dagar i sträck, säger hon och fortsätter:

– Vi har väldigt lite nederbörd i prognosen just nu. Tyvärr, måste man säga då det verkligen skulle behövas regn just nu.