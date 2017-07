"Elias är en ung lovande spelare som är användbar på flera positioner och som ansluter till laget i augusti. Vi hoppas kunna få nytta av Elias fysik och är återigen glada över att en ung och utvecklingsbar spelare väljer att flytta till Anderstorp med målsättning att på individnivå bli bättre handbollsspelare, och på lagnivå hjälpa herrlaget att nå en topplacering – med sikte på allsvenskan", skriver Anderstorps SK på sin webbplats.

"Jag började spela handboll när jag var runt 8 år i IFK Karlskrona. Vid 10-års ålder bytte jag till Hästö IF (nu HIF Karlskrona), där jag spelade i ungdomsleden upp till junior. Efter det spelade jag division 2–handboll med Flottans IF (nu Karlskrona Handboll) som är samarbetsklubb med HIF Karlskrona. Inför säsongen 15/16 skrev jag på ett kontrakt med HIF Karlskrona. Under tiden i HIF hann jag med några inhopp i Allsvenskan och Handbollsligan. Förgående säsong började i HIF Karlskrona, men fick en möjlighet att gå över till IFK Karlskrona efter halva säsongen för att få mer speltid i division 1", säger nyförvärvet till Anderstorps webbplats.

Anderstorp meddelar vidare att truppen inför nästa säsong nu i stort sett är spikad.