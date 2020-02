Duellerna i Andra chansen

Duell 1: Anis Don Demina (Vem e som oss) mot Ellen Benediktsson och Simon Pyron (Surface)

Duell 2: Malou Prytz (Ballerina) mot Paul Rey (Talking in my sleep)

Duell 3: Felix Sandman (Boys with emotions) mot Frida Öhrn (We are one)

Duell 4: Mendez ft. Alvaro Estrella (Vamos amigos) mot Drängarna (Piga och dräng)