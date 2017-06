Äntligen är förlustsviten bruten för Bosna IF Fotboll Matchen mellan Slätthög och Bosna IF på Hultavallen slutade 2-2 (1-2). Ett skönt trendbrott för Bosna IF, även om det inte blev seger. Laget hade före fredagens bortamatch fyra förluster i rad i division 4 Småland västra. Matchen blev den nionde i rad utan seger för Bosna IF. Lucas Citron och Armin Muratovic gjorde hemmalagets mål, medan Edin Hamzic gjorde båda målen för bortalaget. Matchresultatet innebär att Slätthög ligger kvar på fjärde plats.