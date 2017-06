Några av årets deltagare

Lööf, Annie (SWE), Party Leader, Centre Party

Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, Nato

Wahlroos, Björn (FIN), Chairman, Sampo Group, Nordea Bank, UPM-Kymmene Corporation

Wolf, Martin H. (INT),Chief Economics Commentator, Financial Times

Barroso, José M. Durão (PRT),Chairman, Goldman Sachs International

Netherlands, H.M. the King of the (NLD)

Noonan, Peggy (USA), Author and Columnist, The Wall Street Journal

O'Leary, Michael (IRL),CEO, Ryanair D.A.C.

Summers, Lawrence H. (USA), Charles W. Eliot University Professor, Harvard University

Tertrais, Bruno (FRA), Deputy Director, Fondation pour la recherche stratégique

Thiel, Peter (USA) ,President, Thiel Capital

Källa: Bilderberg