Under jul- och nyårshelgen, samt vid trettonhelgen, kommer soporna att hämtas under andra dagar än vanligt, skriver kommunen på sin hemsida. Principen är att soptunnorna töms en dag senare än annars under vecka 52 och vecka 1.

Fakta: Ändrade tömningsdagar Vecka 52: Måndag 25/12 (juldagen) körs tisdag 26/12 (annandag jul) Tisdag 26/12 (annandag jul) körs onsdag 27/12 Onsdag 27/12 körs torsdag 28/12 Torsdag 28/12 körs fredag 29/12 Fredag 29/12 körs lördag 30/12 Vecka 1: Måndag 1/1 (nyårsdagen) körs tisdag 2/1 Tisdag 2/1 körs onsdag 3/1 Onsdag 3/1 körs torsdag 4/1 Torsdag 4/1 körs fredag 5/1 Fredag 5/1 körs lördag 6/1 (trettondedag jul) Källa: Gnosjö.se