Sverige, med Bredarydstjejen Anna Anvegård, vann med 1–0 över Sydkorea i den sista matchen innan VM i Frankrike. Ett sent mål avgjorde matchen på Gamla Ullevi i Göteborg.

Anvegård kom in i den 78:e matchminuten i stället för Stina Blacktenius. Falköpingstjejen Madelen Janogy kom in samtidigt och avgjorde på tilläggstid.