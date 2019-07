Under den nyss avslutade SM-veckan i Malmö tog den Anderstorpsbördige simmaren Markus Malm SM–brons på 200 meter fjärilssim för sin klubb Jönköpings SS. Efter att ha haft den fjärde bästa tiden på förmiddagens försökspass simmade han in på en brons–plats med tiden 2.05.27. Efter ett i synnerhet tufft fjolår är han tillbaka med tider ned mot sitt personbästa som han uppnådde under de Europeiska Spelen i Baku 2015.

”Det var skönt att få ett kvitto på att det ändrade träningsupplägget har gett resultat. Jag var verkligen taggad på att simma idag”, sa Markus Malm direkt efter loppet.

Utöver 200 meter fjäril gjorde Markus många bra simningar och bidrog bland annat till att Jönköpings SS simmade hem silvermedaljerna i båda frisimslagkapperna 4x100 samt 4x200. Detta efter segrande Helsingborgs SS respektive Simklubben Neptun från Stockholm. Markus Malm som simmade sista sträckorna i båda lagkapperna hade en stentuff batalj i 4x200 mot Neptuns Olle Sköld där den senare drog längsta strået på den sista femtian.

I 4x100 fritt noterade han personbästa på sista sträckan med 52.75, men då Helsingborg hade Christoffer Carlsen, som vann SM-guld på 100 meter fritt individuellt, blev utgången rätt given. Jönköpings SS blev för övrigt sammanlagt den tredje bästa klubben både på senior- och juniorsidan.