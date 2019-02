En av dem som brukar besöka bokrean är Anneli Haase och på tisdagsförmiddagen var hon på plats för se vad årets bokrea erbjuder:

– Jag har tid att läsa eftersom jag är pensionär. Jag lånar en del på paddan, men ibland är det roligt att hålla i en bok, konstaterar hon.

"Brukar hänga på låset"

Det var ingen rusning till bokhandeln under förmiddagen, men en strid ström av besökare kom ändå in genom dörrarna medan tidningen var på plats. Personalen berättar att det brukar komma fler under eftermiddagen, men redan när man öppnade stod folk och väntade på att bli insläppta:

– Vi har ett gäng som brukar hänga på låset. "Du är först i år igen", sa jag till en av dem. "Jajamän", svarade han, säger Ingemar Arvidsson, ägare av Arvids bok- och kontorscenter i Anderstorp och Värnamo.

Mycket barn- och ungdomsböcker

Även om konkurrensen från näthandeln påverkan bokrean i de fysiska butikerna, beskriver Ingemar Arvidsson bokrean som en "bra händelse".

– Det är inte som det var för 6-7 år sedan, men det är en bra händelse för butiken, för de flesta nya böckerna kommer inte förrän närmare sommaren, säger han och fortsätter:

– Det är mycket bra böcker i år, framför allt barn- och ungdomsböcker.

Vad tror du det beror på, att det är många barn- och ungdomsböcker?

– Det kommer sig nog av att försäljningen har ökat. Man har börjat lyssna på hur viktigt det är att läsa från en ung ålder, tror Ingemar.

Av förklarliga skäl innebär bokrean mycket jobb för bokhandlarna. På måndagen hade Arvids stängt i Värnamo-butiken, men förberedelserna i Anderstorp gjordes i helgen.

– Det är mycket jobb, men man har roligt, konstaterar han.

Lojala besökare

Två av de lojala besökarna av bokhandeln är Ulla och Sven-Åke Eveborn, som är flitiga läsare och lyfter fram att de vill stötta den lokala bokhandeln.

– Vi har gott om tid att läsa, för vi har slutat jobba, berättar Ulla.

Läser ni främst någon särskild genre?

– Vi är ganska breda. Jag är med i två bokcirklar. En av dem har nog funnits i över 50 år och köper in böcker härifrån en gång om året som vi sedan pratar om, säger Ulla.

"Kokböcker till mig"

Ida Wennersten brukar också besöka bokrean:

– Jag brukar köpa böcker till barnen och kokböcker till mig, säger hon och visar boken hon har i handen:

– Det är en bebisbok. Min kompis fick en bebis i fredags, berättar hon innan hon går vidare bland bokhyllorna.