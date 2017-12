Anderstorps vårdcentral ligger längs med Storgatan i Anderstorp. På vårdcentralens hemsida står att deras huvudfokus är att erbjuda lättillgänglig vård med kontinuitet och kvalitet som präglas av omtanke och helhet. Men statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram visar snarare motsatsen.

– Jag har inte varit här längre än någon månad och kan inte kommentera statistiken. Hur som helst tycker jag att Anderstorps vårdcentral är en bra arbetsplats. Jag trivs när jag är här, säger Gordana Jakupovic som är tillförordnad verksamhetschef i Anderstorp.

Under hösten uppfyllde Anderstops vårdcentral vårdgarantin enbart till 63 procent. Det är den lägsta procentsatsen i hela länet. Vårdgarantin innebär bland annat att patienten ska få kontakt med vårdcentralen under samma dag som den söker hjälp och ska erbjudas ett läkarbesök inom sju dagar om det skulle behövas. I Anderstorp får nästan en femtedel av alla patienter vänta längre än åtta dagar för att få träffa en läkare. Väntetiden för att boka en läkartid är över två veckor lång.

– Vi tillhör den region i Sverige som har bäst tillgänglighet. Det är vi oerhört stolta över. Men självklart finns det några vårdcentraler i länet som inte kommer upp i nivå. Anderstorps vårdcentral är en av dem. Det är inget vi tycker om, säger region Jönköpings utvecklingschef Johan Carlsson.

I våras valde flera av de läkare som arbetat på vårdcentralen i Anderstorp under en längre tid att sluta. Rekryteringen av ny personal pågår fortfarande. Enligt utvecklingschefen kan det vara just personalsvängningarna som gjort att tillgängligheten på vårdcentralen försämrats drastiskt under hösten.

– Det är egentligen inte speciellt konstigt. Vi är helt beroende av att våra medarbetare är glada och på jobbet. En arbetsplats som kan ha fungerat alldeles utmärkt kan snabbt hamna i en svår sits om medarbetare väljer att sluta. Det är troligtvis det som har hänt i Anderstorp, säger utvecklingschefen.

Statistiken visar även att kvinnor tenderar till att få vänta längre på en kontakt med en läkare än vad män får. Anledningen till de ojämställda väntetiderna har Johan Carlsson i nuläget inget bra svar på.

– Det sista vi vill är väntetiderna ska påverkas av vilket kön patienten har. Men generellt sett vet vi att kvinnor kan få vänta längre.

Trots långa väntetider tycker inte utvecklingschefen att Anderstopsborna behöver vara oroliga. Bemanningen på vårdcentralen är på väg att återgå till det normala och då kommer även tillgängligheten återgå till hur den såg ut i våras.

– Alla har sina dippar. I januari börjar en ny verksamhetschef som kommer att bidra med ny energi. Vårdcentralen är snart på banan igen.