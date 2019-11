Anderstorps SK tog ny vinst – har nu sju raka segrar

Vad ska stoppa Anderstorps SK säsongen 2019/2020? ASK tog under lördagen sin sjunde raka seger i division 1 södra och närmast väntar en mycket intressant seriefinal.

Men sjukdomar störde ASK ordentligt inför lördagens match mot IK Baltichov.