Anderstorps IF perfekta avslutning – utklassade serieledaren

Vilken avslutning Anderstorps IF fick på vårsäsongen. När det under lördagen var match borta mot serieledande IFK Fjärås vann Anderstorp med hela 4–0 (2–0).

– Känns som det kan bli en rolig höst, säger Andertorps tränare Per Johansson.