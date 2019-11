Edvin Causevic lämnar Gnosjö IF och har skrivit på för Anderstorps IF. Luka Marinkovic förstärker också Anderstorp. Dessutom har Marko Mladonevic förlängt sitt kontrakt med klubben.

”AIF har gjort klart med 18–årige Edvin Causevic som senast kommer från Gnosjö IF. Han började sin karriär i Värnamo Södra och efter det blev det IFK Värnamo. Han gick sedan vidare till Östers IF:s ungdomsakademi där han var fram till förra säsongen. Efter Öster så har det i år blivit en säsong i seriekonkurrenten Gnosjö IF. Edvin är en utpräglad mittback med bra spelförståelse, stark fysik och en bra teknik. Edvin är bara 18 år och är en spännande mittback som kommer utvecklas en hel del hoppas vi under nästa år”, skriver Anderstorps IF på sin webbplats.

”Vi har även nöjet att presentera 16–årige Luka Marinkovic som är en ung spelare som valt att spela för AIF nästa säsong. Luka är en vänsterfotad ytterback som blir spännande att följa under nästa säsong. Även Marko Mladonevic har signat för 2020. Marko fick priset som AIF:s bästa spelare i år och är en fantastiskt duktig och lojal spelare som sällan missar någon träning”, skriver Anderstorp vidare.