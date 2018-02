Klockan 10 slår Arbetsförmedlingen upp dörrarna för dagen. Just den här dagen är det extra mycket folk eftersom man även bjudit in arbetssökande till en utbildningsmässa, och just den här dagen ska jag få hänga med för att få en inblick i en arbetsförmedlares vardag.

– Allt kan hända den första dagen i månaden, säger en arbetsförmedlare.

Jag tycker det stundtals liknar ett inferno.

– Äsch, det gäller bara att ta det lugnt, säger arbetsförmedlaren Zvjezdana Gould.

Smidigare hantering

Hon förklarar tålmodigt för några att det är till Försäkringskassan och inte Arbetsförmedlingen de ska vända sig med sitt ärende, hon skriver lappar som förklarar ett ärende, tar emot bidragsansökningar och berättar för några de inte behöver besöka Arbetsförmedlingen varje gång, utan att det fungerar att fotografera av papper och sedan mejla in dem i stället. Alla skiner upp när det går upp för dem att de inte behöver åka hit varje gång de måste lämna in papper.

– Det är ett led i digitaliseringen, förklarar Zvjezdana och ler välkomnande mot nästa besökare.

Annons

Under tiden gör jag min enda insats som praktikant. Jag tar emot ett brev till en anställd.

– Man kommer långt med ett leende, säger Zvjezdana.

Det är inte bara förtvivlan och uppgivenhet över att man står utanför arbetsmarknaden på Arbetsförmedlingen, utan man stöter även på glädjeämnen också. Som när Shamail Qaumi stiger fram och berättar glädjestrålande att hon efter fyra månaders praktik fått sitt första jobb i Sverige.

– Så kul att höra, säger Zvjezdana.

Hon är en förebild

Joumana Charour arbetar sedan en tid som arbetsförmedlare, men hon är inte bara arbetsföremedlare, utan hon har blivit en förebild för många muslimska kvinnor som levt i tron att de inte har en chans ute på arbetsmarknaden. Helt plötsligt avbryts vi av en kvinna som kommer fram och kramar Joumana.

– Jag vill bli som Joumana, jag vill bli arbetsförmedlare, säger hon och försvinner lika snabbt.

Joumana skrattar och medger att det är smickrande.

– Jag blir jätteglad när kvinnor kommer fram till mig och säger att de vill jobba.

Många lever dock i tron att de inte kommer att få jobb om de inte förändrar sig själva för att få jobb, förklarar Joumana och tar sig själv som levande bevis att det går att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Det går även att få in analfabeterna i arbetslivet. Man måste bara planera noga och testa deras praktiska kunskaper, de är ofta väldigt duktiga. Sedan är det bara svenska, svenska, svenska som gäller. Det är nyckeln.