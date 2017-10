Elisabeth Wigert är sekreterare på tekniska förvaltningen och den som svarar på en stor del av post- och mejlskörden.

— Jag har en känsla av att rädslan för träd har ökat. Jag uppskattar att vi under det senaste året har fått in ett 20-tal önskemål om avverkning via mejl, telefon och brev.

Rädsla för höjden

I ett mejl berättas om oron för att stora grenar ska ramla ner på lekande barn från höga tallar. I mejlet framkommer också en önskan om att skaffa en robotgräsklippare – av medicinska orsaker – vilket kan bli svårt att kombinera med nedfallande kottar. Mejlet avslutas med: ”Att träden är så stora och höga oroar mig”.

En annan skribent noterar helt kort att ett träd intill tomtgränsen tycks vara dött och nog bör tas ner. Risken är att det annars faller över barnens lekstuga.

Läker sig själva

Att besluta om att ta bort ett mindre träd som helt uppenbart är dött eller skadat är ingen svår fråga. Men ibland handlar det om stora ekar och liknande, som har stått i 100-tals år och där delar av trädet har drabbats av någonting. I de fall som tekniska förvaltningens trädkunniga är tveksamma kontaktas arboristen Anders Lust.

— Just ekar och tallar är väldigt stabila och stormfasta – de kan bli väldigt gamla. Ofta lyckas de läka sig själva om exempelvis en stor gren blåser av.

I Andra änden av skalan finns björkar som har en relativt kort livscykel. Lönnar och bokar ligger någonstans mittemellan.

Svampar ett tecken

Vad tittar du efter när du ska bedöma ett träd?

— Om det finns sjukdomar eller sprickbildningar som kan påverka hållfastheten. Svampar på marken runtomkring kan vara ett tecken på att rötterna har angripits.

Träd som har påverkats av en storm och börjat luta överlever oftast om de inte drabbas av just svampar eller insekter.

— Det verkar som om folk har blivit räddare av sig – kanske för att många villaägare är äldre – och allt oftare vill de ta ner träd på och runt tomten. Men det finns ingenting som tyder på att trädens hälsa har blivit sämre.

Anders Lust märker att det inte alltid handlar om rädsla för att trädet ska falla, utan ofta finns andra orsaker.

— Ibland undrar man hur de tänker när de vill ta ner ett 200-årigt träd för att få bättre mottagning via parabolen. Och någon gång har jag, på skämt, föreslagit att det väl är bättre att riva garaget, så att det inte gör något om trädet faller.

Sol och utsikt

Mer sol och bättre utsikt är annat som kan spela in. Om det är fastighetsägarens egna träd gör den som den vill. Men om det är kommunen som är grannen, är det inte alltid som fastighetsägaren får gehör för sina önskemål.

— Många nöjer sig med att Anders förklarar för dem att träden är friska och inte utgör någon risk. Är det tveksamt brukar vi välja att göra som de vill, säger Elisabeth Wigert.