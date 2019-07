Alla SM-vinnare i Vaggeryd

Ponny enbet: 1) Emma Gustavsson och Artemis, Vinslöv RF 2) Andreas Sjöberg och La Perla, Lysekils Ryttarförening 3)Johny Sjödin och Why Me, Vingåkers Ryttarförening.

Ponny par: Marika Strömberg med Albin JSA 674, Exact 630 och Pusers Mazarin, Hemseortens Ridklubb 2) Caroline Ohlsson med Dux och Rabalder, Salaortens Ryttarförening 3) Gunlög Frost med Abrakadabra, Hokus Pokus II och Killevippen, Skånska Körsällskapet.

Häst enbet: 1) Johan Herner och O'man, Krika Hästsportförening 2) Cecilia Qvarnström och Bambillini, Åstorpsortens Ryttarförening 3) Camilla Lind och Arcantijn, Flyinge Hästsportklubb.

Häst par: 1) Camilla Ahlberg med Carat, Dixie och Ecco Weiss, Trollhättans Fältrittklubb 2) Eva Ottosson med Adrian, Avon och Sir Benji, Oskarshamns Ridklubb 3) Amanda Krogstad med Melle H, Nero och Rintsje B, Föreningen Drive & Ride Mälardalen.

SM Para: 1) Christina Aronsson och Slåttergubben Rufus, Laholmsortens L Ryttarförening 2) Christina Hellgren och Hot Shot, Norsjö Ridklubb 3) Marie Ågren och Urbanus, Suderbys Ridklubb.

SM Children: 1) Nelly Harder Weijmar och Gnistans Okkii, Hemseortens Ridklubb 2) Ester Fagerlind och Talyllyn Abel RWC 7, Björbäcks Ryttarförening 3) Sofie Strauss och Sir James, Göteborg Hästsportklubb.

SM Junior: 1) Natalie Hellberg och Sibelle, Dalby Ryttarförening 2) Isabell Tiger och Ninito, Kågedalens Ryttarförening 3) Elina Johansson och Ängabogårds Dilba, Lappmarksryttarna.

SM YD: 1) Kajsa Björnsdotter och There She Is SN, Blekinge Körsällskap 2) Elise Strauss och Guy, Göteborg Hästsportklubb.