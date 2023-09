Då kan du resa gratis i kollektivtrafiken: ”Det finns ganska mycket som kan beviljas”

Bor du på landsbygden och har längre än en kilometer till närmaste hållplats? Då kan du ha rätt till resor med närtrafik.

– Rätten till närtrafik gäller de som har långt till allmänna kommunikationer, eller om dessa avgår väldigt sällan. Det gäller alla, unga som gamla, säger Björn Elm vid JLT som nyligen bjöds in att informera vid Ås SPF-seniorers möte.

Just rätten till närresor var en av flera punkter som överraskade besökarna. Sex resor per vecka till och från folkbokföringsadressen kan beviljas under lågtrafiktiderna, det vill säga vardagar mellan klockan 9 och 13 respektive mellan 17 och 22.

– Det blir alltså tre resor fram och tillbaka i veckan. Det är fritt att välja om man vill åka till kommunens huvudort eller den tätort som ligger närmast, säger Björn Elm.