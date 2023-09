TV: Fyndläge på Stomsjötippen – allt är gratis

Just nu pågår ett målmedvetet arbete för att minimera innehållet i containrarna. Som ett led i det har det skett en rad förändringar för att göra återvinningscentralen till en trevlig plats att besöka. Glad musik strömmar ut över området. I rabatterna har en trädgårdsintresserad medarbetare planterat blommor och just nu är en inspirerande utekök under uppbyggnad, så att besökarna ska kunna se vilka möjligheter som finns i återbruk.