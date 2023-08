TV: Paret som brinner för orgelspel

– Jag tycker om durspel, de liknar dragspel med bälg och knappar men man spelar på in- och utblås, ungefär som på ett munspel, säger han.

– Vi flyttade hit i februari. Det känns ju otroligt lyxigt att få ha ett eget musikrum där vi kan sitta och spela utan att vi stör någon, säger Annie och visar in i ett ljust vardagsrum.

Tånnö har blivit två kyrkomusiker rikare. Det är organistparet Annie Hultstein och Jesper Glans som nyligen flyttade in i den rymliga villan på Kyrkvägen, bara ett stenkast från Tånnö kyrka.

Annie och Jesper möttes på musikhögskolan i Malmö där de båda gick kyrkomusikutbildningen. Jespers intresse för kyrkomusik väcktes när han som tonåring spelade piano vid Missionskyrkans gudstjänster. Annie fick upp ögonen för yrket genom en kantor hemma i Lammhult. Det ledde till en kantorutbildning på folkhögskolan i Oskarshamn innan hon sökte och kom in på musikhögskolan.

– Man spelar verkligen med hela kroppen. Det är både manualer, pedaler och trampor och utöver det ställer du in registret med händerna. Samtidigt ska du hinna vända blad, ibland sjunga och veta var du är i texten. Det är många små grejer man måste hålla reda på, men det är roligt, säger Annie.

Till skillnad från exempelvis piano har orgeln en lång historia som sträcker sig ända till antiken. Dagens orgel skiljer sig inte mycket från den som användes på medeltiden, vilket innebär att det finns en stor bredd i repertoaren med musik från varje århundrade.

– Kyrkoorgeln är som en klassisk synth. Man kan spela Avicii på den, men personligen föredrar jag klassisk orgelmusik, säger Jesper.

Under sin tid i Malmö spelade han in en skiva med modernistisk musik i S:t Andreaskyrkan, där han också tjänstgjorde under flera år. Skivan innehåller musik av fyra svenska tonsättare med anknytning till Skåne och flera musikstycken som inte hade dokumenterats tidigare.

– Modernistisk orgelmusik har ju fallit lite i glömska. Det är en kärv och inte lika lättillgänglig stil. Jag tycker att det är roligt att Jesper vågar spela den, också i gudstjänstsammanhang, säger Annie.

Även om Mendelssohns Brudmarsch är den vanligaste melodin i samband med vigsel och Bachs Air ofta förknippas med begravning är andra önskemål vanliga.

– Det kan ju vara så att någon har en speciell låt som betyder särskilt mycket. Det brukar vi tillgodose så länge det inte blir en motsättning till det religiösa samfundet, säger Annie.