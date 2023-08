Uppgifter: Terrorhotnivån i Sverige höjs

– - Vi har bjudit in till en pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige och där och då kommer det att ges mer information, uppger presschef Karl Melin till TT.

En fyra på den femgradiga terrorhotskalan innebär att sannolikheten för att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög. Det ska finnas ett konkret hot mot Sverige.

I söndags kom nya brittiska reserekommendationer där det beskrivs som "mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige".

– Det här ligger i linje med de bedömningar som svenska myndigheter gör och har kommunicerat under en längre tid, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) då.

Terrorhotnivån låg senast på en fyra på skalan under 2015-2016. Då uppmanade terrorgruppen IS till terrordåd i Europa, samtidigt som Sverige tog emot ovanligt många flyktingar under 2015.

