Uppgifter: Terrorhotnivån höjs

– - Vi har bjudit in till en pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige och där och då kommer det att ges mer information, uppger presschef Karl Melin till TT.

Det är Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, som bedömer terrorhotnivån i Sverige.

I söndags kom nya brittiska reserekommendationer där det beskrivs som "mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige".

Terrorhotnivån låg senaste på en fyra under 2015-2016. Då uppmanade gruppen IS till terrordåd i Europa, samtidigt som Sverige tog emot ovanligt många flyktingar under 2015.