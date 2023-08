TV: Säpo höjer terrorhotnivån

– Jag har i dag fattat beslut att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot, vi går från en tre till en fyra på den femgradiga skalan, säger Charlotte von Essen på en presskonferens.

Senast nivån låg på en fyra var under några månader 2015 och 2016, kort efter terrordåden i Paris i november 2015. Då uppmanade terrorgruppen IS till dåd i Europa, samtidigt som Sverige tog emot ovanligt många flyktingar under 2015.

– Vi befinner oss i ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige, och att detta hot kommer att bestå under en längre tid, säger hon.

Även Försvarsmakten höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala, skriver myndigheten på sin hemsida.