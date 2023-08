”Game of Thrones”-skådespelare död

Darren Kent, känd från "Game of Thrones" och "Dungeons and Dragons", avled i veckan, 36 år gammal.

Skådespelaren var kanske främst känd för den svenska publiken som getskötaren som sörjde sin dotter inför drakdrottningen Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) i fjärde säsongsfinalen. Men han hade även roller i bland annat "Eastenders", "Danny boy" och "Mirrors". Han var också författare och regissör och vann January Award 2021 för kortfilmen "You know me".