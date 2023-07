Förre IFK Värnamo-forwarden vänder hem till Göteborg: ”Inte som jag tänkt mig”

Haris Avdiu skrev i början på året på ett tvåårskontrakt med IF Karlstad Fotboll i den norra ettan. Men det har inte riktigt lossnat för den 25-årige forwarden. Det har under våren bara blivit ett mål i seriespelet, och nu står det klart att han vänder hem till Göteborg. Haris Avdiu har Gunnilse IS som moderklubb och har spelat för flera klubbar i Göteborgstrakten.