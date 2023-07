Nya siffror: Enorm ökning av solceller i Värnamo

På plats 33 hamnade Värnamo kommun i listan solcellstoppen 2023 med 16,04 MW solel installerad, vilket motsvarar 462 w per kommuninvånare. Under ett år har Värnamo lyckats öka sin totala installerade effekt med 37 procent, visar Svensk solenergis rankning. I topp hamnade Skurup med 1 366 w per invånare.