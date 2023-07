Bufab redovisar ett ”starkt rörelseresultat”

Industrihandelsbolaget Bufab redovisar en ökande omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Omsättningen steg till 2 280 miljoner kronor (2 241). Rörelseresultatet blev 301 miljoner kronor (223), med en rörelsemarginal på 13,2 procent (10,0). Resultatet efter skatt blev 205 miljoner kronor (132), och per aktie 5,41 kronor (3,51). Orderingången landade på 2 263 miljoner kronor (2 249). Erik Lundén, Bufabs vd och koncernchef, kommenterar resultatet så här i ett pressmeddelande:

– Bufab hade en fortsatt god utveckling under det andra kvartalet och rapporterade ett mycket starkt rörelseresultat och kassaflöde. Omsättningstillväxten uppgick till 2 procent drivet av valutapåverkan. Den organiska tillväxten uppgick till -5 procent till följd av en svagare efterfrågan i branscher som gynnades under pandemin såsom möbel, kök, uteliv och hälsa framför allt i Segment East och UK/North America, samt starka jämförelsesiffror.

– Branscher som gått starkt under kvartalet är energi, fordon, industri och försvar. Segment West uppvisade en god utveckling i kvartalet drivet av hög efterfrågan och ökade marknadsandelar. Orderingången för gruppen var i nivå med nettoomsättningen