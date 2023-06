Så rustar räddningstjänsten för skyfallet: ”I startläge”

Över 40 millimeter regn beräknas falla över Gislaveds kommun det närmsta dygnet. SMHI varnar för översvämningar och på räddningstjänsten förbereder man sig för fullt inför ett hektiskt dygn.

– Vi står i startläge, säger Torbjörn Eliasson, tillförordnad räddningschef.



För den som längtat efter ett ordentligt regn har vädergudarna nu en present. Från och med klockan 17 på måndagseftermiddagen fram till tisdag morgon varnar nämligen SMHI för skyfallsliknande regn i bland annat sydvästra delarna av länet. Regnet är ett resultat av ett passerande lågtryck med tillhörande kallfront och regnoväder som rör sig in västerifrån. Även åska kan förekomma. Och på räddningstjänsten i Gislaved räknar man med flera larm om översvämningar.

– När det kommer så mycket vatten på kort tid så tar det stopp i brunnarna. Det hinner inte rinna ner, helt enkelt. Och nu när det varit så torrt är marken så hård att vattnet bara lägger sig uppepå. Det blir om att det regnar på asfalt, vattnet tränger inte ner, säger Torbjörn Eliasson, tillförordnad räddningschef.

Han berättar att man under förmiddagen inventerat och sett över de resurser som finns.

– Vi är medvetna om att det med största sannolikhet kommer att bli översvämningar och vi har sett över alla våra pumpar. Men det är svårt att förbereda sig mer än att se över verksamheten så att allt fungerar och är redo. Vi står i startläge, kan man säga.

Har räddningstjänsten allt man behöver för att hantera det här ovädret?

– Ja, det skulle jag säga. Vi har full bemanning men det som är tufft nu är att vi precis gått på semesterschema. Så det kan bli svårt att kalla in extra folk, om det skulle behövas, säger Torbjörn Eliasson. Han tipsar också villaägare i kommunen att förebygga i den mån man kan.

– Vet man att det brukar bli översvämning hemma, så kan man gå ner i källaren till exempel och lyfta upp möbler och annat som man inte vill ska bli vattenskadat.

I övrigt är det inte mycket man kan göra, menar Eliasson.

– Vi kan inte värja oss från vädret, det är ju som det är. Man får göra det man kan, och sedan får man hålla tummarna och hoppas på det bästa. Regnet väntas mattas av på tisdag morgon och röra sig bort mot nordost.