Klart: De vann upphandlingen för att bygga fotbollsarenan

Wästbygg Entreprenad AB har vunnit upphandlingen för att bygga fotbollsarenan i Värnamo, detta rapporterat SVT. Beslutet fattades av kommunstyrelsen under tisdagen. Arenan planeras rymma 6 300 åskådare, alla under tak, och ha en huvudläktare med 1 900 sittplatser samt faciliteter som omklädningsrum, gym och pressrum. Fotbollsplanen kommer att vara i naturgräs och uppvärmd via fjärrvärmesystemet.