Här är Victorias nya miljonsatsning: ”Blir en kvalitetsstämpel och ett lyft”

Hälsomixen startade i Smålandsstenar för elva år sedan. Sedan dess har bolaget vuxit och fungerar som ett paraply över ett flertal självständiga terapeuter med egen mottagning under ett och samma tak i lokalerna på Norra Nissastigen. Nu breddas verksamheten ytterligare när Victoria Bloch, ägare av Hälsomixen, tar över Scandinavian Academy for spa and beauty, en skola som utbildar hud- och spaterapeuter inom ekologisk hudvård.