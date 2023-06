Biblioteket kan stängas för allmänheten: ”Inte haft några besökare”

Det är politikerna i kommunen som begärt fram besparingsförslag på grund av det ekonomiska läget. Förslaget beräknas spara in sammanlagt cirka 115 000 kronor om året. Tanken är att spara 70 000 kronor per åt genom att man drar i den fem timmar i veckan som man i nuläget håller öppet i Åsenhöga. Dessutom tänker man sig att dra in 45 000 kronor om året genom att man minskar öppethållandet i Hillerstorp med tre timmar i veckan genom att hålla stängt torsdagsförmiddagar.