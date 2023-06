OK Vivill arrangerade lyckat Smålandsmästerskap

Arenans placering var vid Nordinskolan och där samlades under dagen cirka 450 stycken orienterare för att göra upp om medaljerna. Sprintorientering är en tävlingsform som i första hand premierar kartläsning i hög hastighet. Det är då som även den bäste kan göra misstagen som resulterar i en missad pallplats. Först ut att avgöras var den individuella tävlingen. Banorna startade med ganska intensiv och teknisk orientering och gick sedan över i ett parti där löpförmågan sattes på prov. Därefter avslutades banorna återigen med klurigheter som banläggaren Per Thunberg gillrat för de tävlande. I huvudklassen D21 segrade Lina Park från OK Stigen i Värnamo 22 sek före Stina Nero Jönköpings OK.