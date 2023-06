Så var IFK-stjärnans bröllop: ”En drömdag”

Sorlet sänker sig i de ljusgråa bänkraderna under de guldförgyllda lyktorna i Tånnö kyrka. Det knarrar från en bänk. En sista viskning dröjer sig kvar. Tystnaden trängs undan av pianotonerna från Ed Sheerans Photograph. Oscar Johanssons blick söker sig neråt skurgolvet i kyrkgången. Blicken stannar under den gråmålade orgelläktaren. Mellan de svarvade kolonnerna glider Emilia fram med sin far. Hon lyser upp när hon ser Oscar le framme vid den svängda altarringen.