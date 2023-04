Gislaveds IS föll tungt i premiären - Vejby vann under långfredagen på Gisle IP

Gislaveds IS gick på långfredagen in på sin fjärde raka säsong i division 3. Inför den här säsongen har Thomas Liljedahl tagit över som huvudtränare i GIS och han har ersatt Patrik Magnusson. GIS har även gjort ett väldigt intressant spelarförvärv då forwarden Crespo Camara har skrivit på för Gislavedslaget. Crespo Kamara har tidigare varit proffs och har även spelat för flera allsvenska klubbar. Han borde kunna göra en hel del mål i division 3 under säsongen. Men premiären blev tung för GIS. Gästande Vejby vann med klara siffror.